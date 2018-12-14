Против саратовского министра возбудили уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело в отношении министра внутренней политики и общественных отношений Саратовской области Елены Щербаковой; ее подозревают в превышении полномочий на посту руководителя Балашовского района области, сообщил источник в силовых структурах.

«Бывший глава Балашовского района Елена Щербакова стала фигуранткой уголовного дела о превышении полномочий», – сообщил источник РИА «Новости».

По версии следствия, в 2015 году Щербакова, будучи главой района, необоснованно назначила главе администрации района денежное поощрение в 80 тыс. рублей, превысив его допустимый размер.

Также следствие установило, что в 2016 году подозреваемая также необоснованно назначила главе администрации района не предусмотренную законодательством премию в сумме свыше 350 тыс. рублей.

Щербакову подозревают по статье «Превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления». Ей грозит до семи лет заключения.

Ранее сообщалось, что начальника ГУ МЧС по Саратовской области Игоря Качева задержали по факту злоупотребления полномочиями.