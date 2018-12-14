Самолет повредил обшивку при ударе о полосу при взлете в Уфе

В Уфе самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» во время взлета ударился хвостом о взлетно-посадочную полосу и повредил обшивку, сообщили в авиакомпании.

Самолет следовал рейсом Уфа – Нижневартовск. Из-за инцидента командир судна решил совершить посадку в Екатеринбурге, передает РИА «Новости».

«Воздушное судно получило незначительные повреждения обшивки хвостовой части фюзеляжа», – сообщили в пресс-службе авиакомпании, отметив, что экспертиза еще не завершена.

Резервный самолет пока не может вылететь из-за тумана.

Уральская прокуратура на транспорте начала проверку.