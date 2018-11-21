В США испугались «восставшей из пепла» России

Демократия теряет монополию на процветающее государство на фоне того, как Китай и «восставшая из пепла» Россия набирают силу, пишет американский политик и публицист Патрик Бьюкенен в своей статье для The American Conservative.

Бьюкенен считает, что демократия утратила монополию на сильное и процветающее государство, передает РИА «Новости».

По его словам, Россия сумела продемонстрировать, что «разрушенная до основания сверхдержава может восстать из пепла и потребовать к себе должного уважения и преклонения».

Китай, отметил он, доказал, что можно стать сверхдержавой и при однопартийном режиме, и что демократия не является обязательным условием экономического развития.

«В этом дьявольски серьезном мире мы превратились в несерьезную страну, разменивающуюся на мелочи», – написал он.

Бьюкенен пишет, что давление на американского президента Дональда Трампа усиливается, ежедневно ведутся дискуссии о шансах элит подорвать его власть и даже отправить в тюрьму.

Он считает, что демократия в мире переживает упадок отчасти потому, что США – «ее эталон и ведущий образчик» – все сильнее похожи на Францию перед Второй мировой войной.

По словам Бьюкенена, американцы считают, что сила США в многообразии, но, считает он, от Европа бежит именно от «этого самого многообразия».

Политик также говорит об угрозе срыва российско-американского договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и инициативы США по денуклеаризации Корейского полуострова.

«Однако в ближайшие два года мы обречены выслушивать, служит ли взятка за молчание достаточным основанием для импичмента, и в какой именно момент Майкл Коэн перестал обсуждать с русскими планы своего босса построить «Башню Трампа» в Москве», – отметил он.

Ранее The Wall Street Journal сообщала, что президент США Дональд Трамп собирается пересмотреть политику Вашингтона в Африке и объявить Россию и Китай угрозами для своих интересов на этом континенте.