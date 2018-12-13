Путин заявил об ответственности худруков театров за финансовые решения

Художественные руководители театров, исполняющие одновременно функции финансовых распорядителей, должны нести ответственность за свои решения, заявил президент России Владимир Путин на встрече с театральными деятелями.

«Нужно разобраться с функциональными обязанностями – где художественное руководство, а где руководство финансами. Я не говорю, что это нельзя объединять – надо просто принять какие-то общие решения на этот счет», – передает его слова ТАСС.

Путин заявил, что если худрук занимается финансовой деятельностью, то должен нести ответственность за свои решения.

«И нельзя в какой-то момент сказать: «Ну, чего вы от него хотите, он же творческий работник». Творческий работник – занимайся творчеством! Несешь ответственность за финансы или подписываешь финансовые документы – ты должен понимать свою ответственность, предусмотренную действующим законом», – добавил президент.

Напомним, на скамье подсудимых сейчас находится Кирилл Серебренников, который вместе с экс-директором «Гоголь-центра» Алексеем Малобородским и продюсером Юрием Итиным, по версии следствия, похитили 133 из 214 млн рублей, которые были выделены в 2011–2014 годах некоммерческой организации «Седьмая студия».

Расследование дела завершено. Обвиняемым грозит до 10 лет заключения.