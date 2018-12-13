ОПЕК предсказали потерю позиций из-за США

Ставшие нетто-экспортером нефти США могут потеснить ОПЕК на многих направлениях в ближайшее время, сообщает Международное энергетическое агентство (МЭА).

«Пока объем экспорта невелик – всего 211 тыс. баррелей в сутки, но долгосрочный тренд ясен. В 2018 году США импортировали только 3,1 млн баррелей нефти в сутки, тогда как 10 лет назад, до сланцевой революции, это было 11,1 млн баррелей в сутки», – передает ТАСС сообщение МЭА.

В отчете говорится, что по мере неуклонного роста добычи сократится и импорт, одновременно рост экспорта нефти из США составит хорошую конкуренцию на многих рынках – в том числе тем странам, которые участвуют в соглашении ОПЕК+.

В конце ноября США впервые за долгое время стали нетто-экспортером нефти и нефтепродуктов.

Между тем, России поставлена задача нарастить долю на мировом рынке сжиженного природного газа с 4% до 15-20%.