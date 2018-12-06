США впервые за 70 лет стали нетто-экспортерами нефти

На прошлой неделе США впервые после Второй мировой войны стали нетто-экспортером нефти и нефтепродуктов, следует из отчета Службы энергетической информации минэнерго США.

Превышение экспорта нефти и нефтепродуктов над импортом за неделю, которая завершилась 30 ноября, составило 211 тыс. баррелей в сутки. В течение года фиксировался нетто-импорт на уровне более 2 млн баррелей в сутки, передает «Интерфакс».

Президент США Дональд Трамп называл переход к нетто-экспорту углеводородов поворотным моментом в формировании «энергетической независимости» страны.

В октябре США стала мировым лидером по добыче нефти.