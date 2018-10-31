США стали мировым лидером по добыче нефти

Соединенные Штаты добыли нефти за август больше всех в мире, средняя добыча в день составила 11,3 млн баррелей, что опережает показатели России и Саудовской Аравии, занявших второе и третье места.

Эти сведения подтверждаются данными министерства энергетики России, управления энергетической информации минэнерго США и докладом ОПЕК, передает ТАСС.

Таким образом, по данным EIA, США в августе увеличили добычу на 3,8% по сравнению с июлем.

Добыча нефти в России, по данным минэнерго, за тот же период выросла на 0,03%.

По сведениям из октябрьского доклада ОПЕК, Саудовская Аравия нарастила добычу на 0,4%.

Ранее ОПЕК предсказывала, что США обгонит Россию по добыче нефти уже в текущем году.

В сентябре Россия установила рекорд за постсоветское время по добыче этого ресурса.