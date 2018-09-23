ОПЕК сказала, когда США обгонят Россию по добыче нефти

США обгонят Россию по добыче нефти уже в 2018 году (10,5 млн баррелей в сутки против 10,3 млн баррелей), однако после 2025 года она будет снижаться и к 2040 году уровни добычи черного золота сравняются, следует из прогноза ОПЕК - World Oil Outlook (WOO) 2040.

В 2017 году, по данным ОПЕК, добыча нефти в США составила 9,4 млн баррелей в сутки, в России – 10,3 млн баррелей в сутки. Россия в 2018 и 2019 годах, как ожидается, сохранит добычу на этом уровне, а США нарастят ее до 10,5 млн баррелей в сутки, а в 2019 году – до 11,5 млн баррелей в сутки, передает РИА «Новости».

Обе страны достигнут пика в 2025 году, когда в России будет добываться в среднем 10,4 млн баррелей в день, а в США – 13,4 млн. В 2030 году в США будут добывать 12,8 млн баррелей, в 2035 году добыча нефти составит 10,2 млн у России против 11,4 млн баррелей у США.

«Ожидается, что с 2023 по 2040 год поставки нефти из стран, не входящих в ОПЕК, сократятся на 6,7 млн баррелей в сутки, из которых почти половина приходится на снижение добычи нефти в США», – говорится в прогнозе.

В этом году США уже в ряде месяцев превосходили Россию и Саудовскую Аравию по объемам добычи нефти.