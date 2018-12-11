Турчак потребовал отменить решение о повышении зарплат мэру и депутатам Екатеринбурга

Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак подверг жесткой критике решение Екатеринбургской городской Думы о повышении зарплат мэру и депутатскому корпусу.

«Пример, о котором я не могу сегодня не сказать, – сегодняшнее решение Екатеринбургской городской Думы. На заседании они принимают решение о повышении заработных плат главе города, ряду депутатов, которые работают на освобожденной основе. Приведу цифры, это просто выходит за рамки морального понимания. Глава города повышает себе зарплату на 40%. Зарплата без премий, бонусов по итогам года у него с 2019 года должна составлять 340 тыс. рублей. И это городская дума Екатеринбурга. Своим коллегам остальным – на 30-32% при том, что средняя зарплата в городе чуть больше 50 тыс. рублей, а средняя зарплата по региону с учетом сельских территорий не дотягивает до 30 тыс. рублей», – высказался Турчак.

Он подчеркнул, что «люди, которые поддержали наших кандидатов на выборах, ждут от депутатов решения других задач – ключевых проблем городского хозяйства, здравоохранения, занятости», сообщает пресс-служба партии «Единая Россия».

Секретарь Генсовета поручил руководителю Уральского межрегионального координационного совета Партии, депутату Госдумы Ивану Квитке проследить за отменой данного решения в кратчайшие сроки.

«Завтра должна быть реакция регионального политсовета, и это решение должно быть отменено. Оно принималось на фоне повышения зарплат работникам бюджетной сферы в регионе на 4%. А себе 40%. Какое отношение к партии мы хотим получить? Это решение должно быть отменено. Ровно на тот размер, на который повышается зарплата бюджетникам, они могут себе повысить зарплату», – заявил Турчак.