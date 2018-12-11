Мэра карельского города сбила машина

Вечером в понедельник в городе Питкяранта в Карелии легковой автомобиль сбил мэра города Татьяну Юрченко, которая переходила дорогу в неположенном месте, она госпитализирована; инцидент попал на видео.

Татьяну Юрченко узнали пришедшие на помощь очевидцы ДТП, сообщают «Вести.ру».

Мэр города переходила дорогу в неположенном месте, однако в этот момент на дороге появилась машина, которая, судя по всему, ехала с превышением скорости. В итоге Geely сбил мэра, несмотря на попытку избежать столкновения. После этого автомобиль врезался в припаркованную машину.

Юрченко госпитализирована с переломом верхней трети левого предплечья.