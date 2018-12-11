Опрос показал отсутствие у Порошенко шансов остаться главой Украины

У президента Украины Петра Порошенко нет шансов на победу на выборах весной 2019 года, следует из результатов опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Из исследования следует, что даже в случае выхода Порошенко во второй тур его победят все возможные соперники, передает ТАСС.

Исследование показывает, что Порошенко во втором туре проиграет и лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко (11,8% против 23,4%), и лидеру «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юрию Бойко (15,3% против 19%), и музыканту Святославу Вакарчуку (11,1% против 24,2%), и шоумену Владимиру Зеленскому (12,2% против 23%).

В наиболее вероятной паре Бойко – Тимошенко ожидается победа лидера «Батькивщины» (15,2% – 23,4%).

Наиболее сложным будет выбор во втором туре в случае выхода туда Тимошенко и Гриценко или Зеленского – их результаты остаются в пределах погрешности.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Тимошенко удалось стать лидером предвыборной гонки на Украине.