Польские чиновники на учениях отработают введение военного положения

Сотрудники ключевых руководящих органов Польши в конце февраля – начале марта примут участие в учениях для отработки кризисных ситуаций, в том числе введения военного положения, пишет Dziennik Gazeta Prawna.

По информации газеты, тренировка пройдет в рамках учений под названием «Страна». Последний раз подобная проверка ключевых руководящих органов страны проводилась в 2014 году, передает ТАСС.

«Во время закрытого заседания Кабинетного совета с участием президента, премьера, спикеров Сейма и Сената (нижней и верхней палат парламента), министров, а также руководителей центрального аппарата, главы Генштаба и командующих разных родов войск будут приниматься решения на фоне реальной политической и военной ситуации», – пишет издание.

Планируется также, что руководство республики будет ознакомлено с внешними угрозами и отработает реакцию на конкретные сценарии развития событий.