Кожемяко рассказал о преимуществах переноса столицы ДФО во Владивосток

Перенос столицы Дальневосточного федерального округа (ДФО) из Хабаровска во Владивосток приведет к увеличению числа рабочих мест в регионе, считает врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко.

Кожемяко отметил, что Владивосток является центром российского Дальнего Востока, передает RT.

«Новые туристические потоки, энергетические компании, административные органы власти, которые появятся во Владивостоке – это новые рабочие места», – сказал он.

Он считает что это также привлечет в округ инвестиции, так как новая столица, должна «выглядеть достойно».

В понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что для переноса столицы ДФО будет оформлено поручение президента России Владимира Путина.

В октябре Кожемяко предложил перенести столицу ДФО из Хабаровска во Владивосток.