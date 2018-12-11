Макрона раскритиковали за попытку разобраться с «желтыми жилетами» деньгами

Президент Франции Эммануэль Макрон, в телеобращении к нации пообещавший увеличить с 2019 года минимальный размер оплаты труда, фактически пытается решить проблему с протестами «желтых жилетов» деньгами, отметил политолог Александр Асафов.

Асафов сказал RT, что Макрон обращается к тем, кто уже месяц находится на улицах. «Он услышал их лозунги и пытается их снять, чтобы минимизировать ситуацию, вернуть людей с улицы и прекратить эту активность», – отметил он.

По словам эксперта, Макрон соглашается выполнить требования митингующих, «фактически пытается решить вопрос деньгами, обещая все эти экономические меры».

«Где он на них будет искать средства – отдельный вопрос. Но сейчас у него задача другая – показать людям, что он услышал их требования», – заключил Асафов.

В свою очередь директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников подчеркнул, что обещания Макрона не изменят экономические основы, национальную политику и подход к формированию благосостояния населения. При этом, заметил политолог, остается абсолютно непонятным, откуда возьмутся деньги. «Бюджет сверстан и согласован с Еврокомиссией. Это будет рост дефицита бюджета, новые кредиты и изменение расходных и доходных статей бюджета», – заключил он.

Макрон ранее в понедельник пообещал, что с 2019 года минимальный размер оплаты труда во Франции возрастет на 100 евро. Кроме того, он сказал, что работодатели в стране должны будут выплатить гражданам премию, которая не будет облагаться налогом. Вместе с тем, президент Франции отказался возвращать так называемый налог на богатство.

Газета ВЗГЛЯД ранее подробно анализировала экономические последствия протестов «желтых жилетов» и рассказывала о том, как восстание во Франции погрузит Евросоюз в тяжелый внутренний кризис.