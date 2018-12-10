Цена барреля нефти Brent упала на 3%

Стоимость нефти марок Brent и WTI в понедельник вечером снижалась более чем на 3%, свидетельствуют данные торгов.

Так, по состоянию на 22.36 мск февральский фьючерс на североморскую нефтяную смесь марки Brent теряла 2,71%, опускаясь до долларов за баррель. Перед этим Brent уже дешевела более чем на 3%, передает РИА «Новости».

Январский фьючерс на WTI падал на 3,02% – до 51,02 доллара за баррель.

Партнер компании Again Capital Management Джон Килдуфф заявил Reuters, что давление на нефтяные котировки оказывают продолжающиеся опасения относительно мировой экономики и прогнозируемого спроса на нефть.

Основные фондовых биржи Европы и Азии закрылись снижением на 1-2%, американские фондовые индексы в основном демонстрируют негативную динамику в ходе торгов понедельника.

Отмечается, что динамику фондовых рынков определяют, в том числе, опасения за перспективы торговых отношений США и Китая, скандал с задержанием финдиректора Huawei и перенос голосования в британском парламенте о выходе из состава Европейского союза.

Утром понедельника Brent росла на 0,45% – до 61,95 доллара за баррель, WTI уменьшалась на 0,17% и составила 52,52 доллара за баррель.

Накануне СМИ Германии оценили способность России выдержать скачки цен на нефть.