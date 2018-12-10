Цены на нефть изменились разнонаправленно на решении ОПЕК+ о сокращении добычи

Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром изменяются разнонаправленно, поскольку инвесторы пытаются оценить решение ОПЕК+ о сокращении добычи на 1,2 млн баррелей в день с января.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,45% – до 61,95 доллара за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,17% и составила 52,52 доллара за баррель, передает РИА «Новости».