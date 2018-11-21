Военный эксперт раскритиковал рейтинг производителей оружия SIPRI

«По объему военного производства мы опережаем Великобританию еще с 2000 года», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Игорь Коротченко, комментируя данные доклада Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) о том, что Россия в прошлом году, потеснив британские фирмы, вышла на второе место по производству и экспорту вооружений.

«Исследования Стокгольмского института исследования проблем мира (СИПРИ) носят высосанный из пальца характер», – подчеркнул член общественного совета при Минобороны, военный эксперт Игорь Коротченко.

Объемы российского и британского военного производства, по его словам, несопоставимы в принципе. «Без всяких исследований понятно, что Россия находится впереди Великобритании, еще с 2000 года. СИПРИ допускают системные ошибки и констатируют общеизвестный факт», – заметил эксперт.

По мнению Коротченко, ошибка методологии СИПРИ заключается в том, что из всех предприятий оборонного комплекса, которых в России насчитывается около 1 тыс. 300, в исследовании проанализированы показатели только 10 компаний. «Из всех имеющихся компаний они взяли 10 и говорят, что мы опередили Великобританию», – недоумевает эксперт.

Так, СИПРИ не учитывает показатели Московского института теплотехники – ведущего производителя и разработчика стратегических ракетных комплексов, отметил собеседник. «Они приводят данные по концерну «Алмаз-Антей», но эти данные ранее уже давал американский еженедельник Defence News, который место «Алмаз-Антея» ранжировал как восьмую позицию среди ведущих мировых производителей оружия, и в этом нет никаких сенсаций», – указал Коротченко.

Последние 15 лет по объему оборонного производства и по экспортным поставкам оружия Россия занимает второе место в мире после США, подчеркнул он. «Мы производим и разрабатываем все виды оружия, начиная от автоматического, заканчивая стратегическими межконтинентальными баллистическими ракетами. Второе место всегда было, есть и остается за нами без всяких исследований. А они говорят, что мы обогнали Англию и выдают это как сенсацию», – заметил эксперт.

«В СИПРИ сидят «стокгольмские мудрецы», которые произвольно жонглируют фактами, их данные конъюнктурны, субъективны и не основаны на совокупности фактов», – считает Коротченко. Эксперт пояснил, что данные исследования узко локализированы и не анализируют весь объем данных, которые, как он подчеркнул, находятся в открытом доступе.

«Это не более чем информационный повод для того, чтобы об этом поговорить», – резюмировал Коротченко.

Напомним, Стокгольмский институт исследования проблем мира (СИПРИ) опубликовал доклад о положении военного производства и экспорта в мире, согласно которому Россия вышла на вторую позицию после Соединенных Штатов, потеснив британские компании.

В исследовании приведены данные компании «Алмаз-Антей» за 2017 год, в соответствии с которыми она переместилась с 13-го на 10-е место, увеличив объем продаж на 17% – до 8,6 млрд долларов.