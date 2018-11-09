Трамп предложил «обвинить русских» в проблемах с подсчетом голосов в США

Глава Белого дома Дональд Трамп с сарказмом предложил «обвинить русских» в проблемах с подсчетом голосов по итогам промежуточных выборов в американских штатах Флорида и Джорджия.

«Хотите сказать, что они только сейчас отыскали голоса избирателей во Флориде и Джорджии, но выборы прошли [еще]? Давайте обвиним русских и потребуем немедленных извинений от президента [России Владимира] Путина!» – написал Трамп в своем Twitter.

В американских штатах Флорида и Джорджия может быть организован пересчет бюллетеней под предлогом подозрений в махинациях при подсчете голосов избирателей.

Ранее Трамп назвал итоги промежуточных выборов в США «потрясающим успехом».

Напомним, 6 ноября, в США состоялись промежуточные выборы в конгресс, по итогам которых, республиканцы сохранили большинство в Сенате, однако потеряли контроль над Палатой представителей.