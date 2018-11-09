Экс-директора лагеря задержали по подозрению в истязании детей

Экс-директора оздоровительного лагеря в Ивановской области задержали по подозрению в истязании детей-воспитанников учреждения, сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета (СК) по региону.

В отношении бывшего директора «возбуждены уголовные дела о незаконном лишении свободы и истязании воспитанников лагеря», следует из сообщения на сайте СК.

В данный момент подозреваемая задержана.

По данным следствия, летом 2018 года женщина «организовала в деревянном жилом корпусе лагеря комнату без окон», где запирала детей. Они находились там от нескольких часов до нескольких суток. Воспитанников лагеря выпускали только для приема пищи и похода в туалет.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего.