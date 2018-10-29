Вокруг синагоги в Калининграде произошел скандал из-за участника подавления Антоновского мятежа

В открывшейся синагоге в Калининграде в галерее знаменитых евреев поместили портрет участника подавления Антоновского мятежа Меера Вейсмана.

Экспозиция, посвященная знаменитым евреям Калининграда, появилась в новой синагоге города. Выбор персонажей показался многим странным.

«Причем организаторы выставки не стали стесняться и дали историю этих людей, не скрывая довольно спорных эпизодов. В частности, вот вам Меер Вейсман, получивший орден Красного Знамени за участие в подавлении Антоновского восстания на Тамбовщине», – написал житель Калининграда Иван Марков в Facebook.

Он предположил, что у многих либералов от этого факта «немного бомбануло», и заметил, что появилась площадка для дискуссий.

Глава департамента общественных связей Федерации еврейских общин России Борух Горин признался, что ему стыдно за то, что в галерее появился мужчина, получивший первый орден за подавление Антоновского мятежа.

«Одно из самых страшных преступлений большевиков. Десятки тысяч пострадавших – замученных, расстрелянных крестьян в Тамбовской губернии. И – внимание! – отравленных газами. Этот портрет – кощунство. Пожалуйста, снимите его», – отметил он в Facebook.

Антоновский мятеж – крестьянское восстание против советской власти во время Гражданской войны в Тамбовской губернии. Мятеж вызвала продолжающаяся продразверстка в период засухи. Руководителем восстания стал начальник штаба 2-й повстанческой армии эсер Александр Антонов.

Восстание началось в августе 1920 года. Несколько попыток подавить мятеж оказались неудачными. Летом 1921 года на Тамбовщину стянули подкрепление и начали применять против мятежников химическое оружие. О ликвидации восстания объявили в июле 1922 года.