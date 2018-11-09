В Роскачестве рассказали, как выбирать пельмени

В Роскачестве начали проверку качества пельменей и рассказали, как выбрать правильные полуфабрикаты, а также сколько их можно есть тем, кто следит за весом.

«Состав блюда должен быть предельно прост и понятен. Идеальные пельмени должны содержать всего семь ингредиентов: фарш мясной, лук репчатый, соль, перец, муку, воду и яйца», – цитирует сообщение Роскачества РИА «Новости».

Следует обратить внимание на формулировку «специи», за которой производители скрывать усилители вкуса и ароматизаторы. Поэтому стоит выбирать продукт, в составе которого прописаны все специи. Ни в фарше, ни в тесте не должно быть клетчатки и крахмала.

Эксперта отметили, что пельмени в упаковке должны быть рассыпчатыми. Если они слиплись, значит, были нарушены условия хранения.

Пельмени делят на несколько категорий, от «А» до «Д», в зависимости от количества мяса. В пельменях категории «А» мяса должно быть не менее 80%, «Б» – не менее 60% (это «Элитные», «Говяжьи», «Телячьи», «Восточные»), «В» – не менее 40% мяса («Русские», «Сибирские», «Столовые», «Традиционные», «Сабантуй»).

В пельменях категории «Г» содержится не менее 20% мяса, категории «Д» – менее 20% мяса, все остальное – специи, лук и животные субпродукты.

При покупке пельменей нужно проверить срок годности продукции и соответствие температурного режима хранения. Максимальный срок хранения составляет шесть месяцев при температуре не выше минус 10 градусов.

«Для тех, кто внимательно следит за своим весом, порция пельменей не должна превышать 10 штук – 150 граммов, приблизительно 300 килокалорий», – сообщают в Роскачестве.

Эксперты начинают проверку качества пельменей, продающихся в России. Всего будет приобретено около 50 пачек, включая «детские» виды и «бульмени».

По данным ВЦИОМ, четверть опрошенных называет пельмени в числе блюд, объединяющих россиян.