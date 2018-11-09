В Роскачестве рассказали, как выбирать пельмени

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9 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 10:58  |  vz.ru
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Новый российско-китайский самолет заподозрили в плагиате

Представленный в Китае самолет CR929 показался дизайнерам «Атома» подозрительно знакомымФото: Марина Лысцева/ТАСС
Громкий скандал разразился в первый день работы авиасалона China Airshow в китайском городе Чжухае. Китайского авиастроителя, работавшего в сотрудничестве с ОАК, упрекнули в том, что его дизайн позаимствован без спроса у одного из российских инженеров. Производители эти обвинения отвергают. Газета ВЗГЛЯД попыталась разобраться в том, чья версия ближе к действительности. Подробности...
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Как норвежский фрегат «потопил» самые масштабные учения НАТО на Севере

Фрегат «Хельге Ингстад» получил огромную пробоину в правом бокуФото: Marit Hommedal/Norsk Telegrambyra AS/Reuters
Следствием низкого уровня морской культуры и выучки назвал адмирал Касатонов то, что произошло у берегов Норвегии. Военный корабль, возвращавшийся с крупнейших за 30 лет учений НАТО в северных водах, столкнулся с нефтяным танкером. Эта «ложка дегтя» – далеко не единственная нештатная ситуация на маневрах и отнюдь не первый инцидент со столкновениями за последние годы. Натовские моряки потеряли выучку? Подробности...
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Авария ПД-50 оставила Россию без важнейших боевых кораблей

Так выглядел ПД-50 в рабочем состоянии. Похоже, таким мы его больше никогда не увидимФото: Лев Федосеев/ТАСС
Газете ВЗГЛЯД стали известны новые обстоятельства аварии, отправившей на дно одно из самых важных и дорогостоящих морских сооружений России – плавучий док ПД-50. Именно в нем обслуживались наиболее мощные корабли ВМФ, в том числе авианосец «Адмирал Кузнецов». Теперь можно предположить, кто является ответственным за аварию и можно ли вернуть док в строй. Подробности...
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Почему в Европе прощают сотрудничество с Гитлером

Фигура Маршала Петена (слева) до сих пор вызывает споры во французском обществеФото: Scherl/Global Look Press
Президент Франции Эммануэль Макрон подвергся резкой критике – он по-доброму отозвался об одной из самых противоречивых фигур французской истории, маршале Петене. Маршал сотрудничал с Гитлером – и одновременно был героем Первой мировой войны. Эта коллизия касается и России. Почему Европа гораздо более терпимо относится к подобным коллаборационистам? Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
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Наша нелюбовь к Тургеневу – симптом для нас

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Тургенев, двухсотлетие со дня рождения которого мы отмечаем, вне всякого сомнения великий русский писатель. В отличие от Толстого или Достоевского, Тургенев именно писатель. И потому он совершенно не русское явление. Подробности...

Либералы хоронят феминизм хлопком по ягодицам

Елена Кондратьева, журналист
Что нам говорит история с харрасментом в либеральном издании «Медуза»? Пристают – утрись. Он начальник – ты дурак, «битый небитого везет» – тебе еще с детства мультик показывали. Подробности...
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Как не пожелать жены ближнего, если на том мир стоит

Татьяна Толстая, писательница, телеведущая
За минувший год в Америке уволили 201 человека в рамках программы #metoo. Каждого из них сбил снайперский выстрел доносчика. Все, кто поддерживает эту хунвейбиновщину, ссылаются на Вайнштейна. Какой уж тут Вайнштейн. Подробности...
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        • Нет, наши тюрьмы и так достаточно комфортны

        • Нет, условия содержания должны стать еще жестче

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        • Рай

        • Ад

        • Новое рождение

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        • Да, у государства сейчас нет на это денег

        • Нет, нужно повысить налоги, но долги отдать

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          В Роскачестве рассказали, как выбирать пельмени

          9 ноября 2018, 09:32

          Текст: Анна Инсарова

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          В Роскачестве начали проверку качества пельменей и рассказали, как выбрать правильные полуфабрикаты, а также сколько их можно есть тем, кто следит за весом.

          «Состав блюда должен быть предельно прост и понятен. Идеальные пельмени должны содержать всего семь ингредиентов: фарш мясной, лук репчатый, соль, перец, муку, воду и яйца», – цитирует сообщение Роскачества РИА «Новости».

          Следует обратить внимание на формулировку «специи», за которой производители скрывать усилители вкуса и ароматизаторы. Поэтому стоит выбирать продукт, в составе которого прописаны все специи. Ни в фарше, ни в тесте не должно быть клетчатки и крахмала.

          Эксперта отметили, что пельмени в упаковке должны быть рассыпчатыми. Если они слиплись, значит, были нарушены условия хранения.

          Пельмени делят на несколько категорий, от «А» до «Д», в зависимости от количества мяса. В пельменях категории «А» мяса должно быть не менее 80%, «Б» – не менее 60% (это «Элитные», «Говяжьи», «Телячьи», «Восточные»), «В» – не менее 40% мяса («Русские», «Сибирские», «Столовые», «Традиционные», «Сабантуй»).

          В пельменях категории «Г» содержится не менее 20% мяса, категории «Д» – менее 20% мяса, все остальное – специи, лук и животные субпродукты.

          При покупке пельменей нужно проверить срок годности продукции и соответствие температурного режима хранения. Максимальный срок хранения составляет шесть месяцев при температуре не выше минус 10 градусов.

          «Для тех, кто внимательно следит за своим весом, порция пельменей не должна превышать 10 штук – 150 граммов, приблизительно 300 килокалорий», – сообщают в Роскачестве.

          Эксперты начинают проверку качества пельменей, продающихся в России. Всего будет приобретено около 50 пачек, включая «детские» виды и «бульмени».

          По данным ВЦИОМ, четверть опрошенных называет пельмени в числе блюд, объединяющих россиян.


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