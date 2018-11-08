Галкин объяснил, что Пугачева хотела сказать заявлением о своей болезни

Телеведущий Максим Галкин на вопрос о сообщениях о состоянии здоровья певицы Аллы Пугачевой заявил, что у него в семье все хорошо.

«У меня гастроли в Канаде и, если я прекрасно гастролирую, значит, у меня в семье все хорошо... Если Алла Борисовна что-то сказала, значит, она посчитала нужным ровно столько сказать, сколько она сказала», – заявил Галкин, передает РИА «Новости».

Ранее Пугачева в своем Instagram сообщила, что не сможет выступить на юбилейном концерте исполнителя Леонида Агутина в «Олимпийском». Певица заявила, что отменила выступление из-за болезни.

«Здоровья вам, Алла Борисовна, дорогая! Мы справимся, а вас нам надо беречь. Песню еще воплотим!», – ответил ей Агутин.

В юбилейном шоу в «Олимпийском» было запланировано выступление Сергея Шнурова, Аллы Пугачевой, рэпера Басты и других.