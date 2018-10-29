В Японии задержано российское судно

Возле японского города Хатинохэ (префектура Аомори) задержано российское рыболовное судно, сообщило агентство Киодо.

Японская береговая охрана задержала большой морозильный траулер в японской исключительной экономической зоне по подозрению в нарушении закона о рыболовстве. Судно подозревают в ловле рыбы мелкоячеистой сетью, что запрещено действующими правилами, передает ТАСС.

Более подробной информации на данный момент не приводится.

В августе береговая охрана Японии задержала российского капитана рыболовного судна.