Лавров сказал, о чем будут говорить Путин и Трамп

Во время предстоящей встречи президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудят то, что сочтут необходимым, сообщил глава МИД Сергей Лавров.

«Вопросов на повестке дня много, президенты будут обсуждать то, что сочтут необходимым», – цитирует Лаврова ТАСС.

Ранее в четверг Лавров подтверджал, что есть договоренность о встрече Путина и Трампа на саммите G20 в Аргентине, который пройдет 30 ноября – 1 декабря.

Предыдущая встреча глав двух государств прошла в Хельсинки в середине лета 2018 года.