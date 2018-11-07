Памятник Нурееву открылся в Казани

В Казани открылся первый в России монумент артисту балета Рудольфу Нурееву работы скульптора Зураба Церетели.

«Это величина народная, такие люди рождаются в сто лет один раз. Это как раз Рудольф Нуреев, татарин, его мама из наших краев», – цитирует ТАСС выступление президента Татарстана Рустама Минниханова на открытии монумента.

Памятник высотой пять метров установлен у театра оперы и балета имени Мусы Джалиля. Он изображает Нуреева, замершего в прыжке. Постамент сделан в виде изломанной колонны.



«Мое слово, мой крик души. Это уникальный город, я много раз бывал и радостно я работал, и радостно я создавал. У вас хорошая история, надо ее поднять языком искусства», – сказал Церетели.

Рудольф Нуреев родился в 1938 году в Иркутске, учился в Ленинградском хореографическом училище имени Агриппины Вагановой. Выступал в труппе Кировского (ныне Мариинского) театра. В 1961 году во время гастролей в Париже он решил не возвращаться. В 1993 году Нуреев умер. С этого времени в Казани проводится ежегодный фестиваль его имени.

В декабре 2017 года в Большом театре состоялась премьера балета «Нуреев» режиссера Кирилла Серебренникова. В июне 2018 года Серебренников получил приз «Бенуа де ла Данс» за сценографию балета.

Нуреев был гомосексуалистом, да еще и умер от СПИДа. В связи с этим борцы за нравственность выступали против постановки Серебренникова.