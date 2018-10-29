Песков прокомментировал итоги промежуточных выборов в США

Москва не вмешивалась и не вмешивается ни в одни выборы за рубежом, в том числе в США, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Вопреки тем фобиям, которые существуют в США, Россия не вмешивалась, не вмешивается и не собирается вмешиваться в электоральные процессы ни в одной стране в мире, включая Соединенные Штаты Америки», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Так он ответил на вопрос об отношении Кремля к итогам промежуточных выборов в США 6 ноября.

В США 6 ноября, состоялись промежуточные выборы в конгресс. Согласно последним прогнозам, республиканцы сохранили большинство в сенате США, обеспечив себе минимум 52 места при необходимых 50, однако потеряли большинство в палате представителей.