В Британии арестовали потратившую в универмаге 21 млн долларов иностранку

Магистратский суд в Лондоне арестовал жену бывшего президента Международного банка Азербайджана Замиру Гаджиеву, в отношении которой ведется расследование об источниках ее богатства, сообщает телерадиовещательная корпорация Би-би-си.

Гаджиеву на прошлой неделе задержали сотрудники лондонской полиции по запросу властей Азербайджана, ей предъявлено обвинение в незаконном присвоении средств, передает ТАСС со ссылкой на информацию Вестминстерского магистратского суда.

Би-би-си напоминает, что в начале октября Гаджиева стала первой иностранкой, источники богатства которой потребовало раскрыть Национальное агентство Британии по борьбе с преступностью (NCA).

Внимание правоохранительных органов приковано к ней из-за роскошного образа жизни. Так, британские власти потребовали от Гаджиевой объяснить происхождение денег на покупку недвижимости в Лондоне на общую сумму в 22 млн фунтов стерлингов (28,5 млн долларов). Кроме того, как указано в документах суда, за последнее десятилетие Гаджиева потратила в лондонском универмаге Harrods около 16 млн фунтов стерлингов (21 млн долларов, более 5,2 тыс. долларов в день).

Судья согласилась отпустить 55-летнюю Гаджиеву под залог в 500 млн фунтов стерлингов (около 654 млн долларов), разрешив отбывать арест в ее доме в Найтсбридже, однако сторона обвинения обжаловала это решение. В настоящее время Гаджиева содержится под стражей.

Гаджиева – супруга экс-главы Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева (занимал пост в 2001-2015 годах). В октябре 2016 года он был приговорен Бакинским судом к 15 годам тюрьмы по обвинению в растрате и мошенничестве.