«Аномалия» в небе над Внуково взбудоражила соцсети

В Москве автомобилисты обратили внимание на явление, которое регулярно отмечается на юго-западе Подмосковья в районе аэропорта Внуково, где заходящие на посадку самолеты «застывают» в воздухе на одном и том же месте.

На «аномалию» обратили внимание еще несколько лет назад, однако в ноябре тему стали особенно активно обсуждать. На этот раз обсуждение началось после публикации очевидцем свежего видео с трассы, ведущей к аэропорту, на котором показан низко летящий самолет. На кадрах отчетливо видно, что лайнер будто бы завис над одной точкой, пишет «Московский комсомолец».

Подобные видео публиковались и ранее.

Авторы видео стали испытали на себе оптическую иллюзию – параллакс. Речь идет об изменении видимого положения объекта относительно удаленного фона в зависимости от положения наблюдателя. В этом случае фоном, относительно которого глаз определяет положение самолета, являются макушки деревьев у дороги, а самолет движется в противоположную сторону относительно наблюдателя.