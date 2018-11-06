Нурмагомедов получил высшую награду Дагестана

Действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов удостоен высшей награды Дагестана – ордена «За заслуги перед Республикой Дагестан».

Медалью «За заслуги в области физической культуры и спорта в Республике Дагестан» отмечен также отец и тренер спортсмена – Абдулманап Нурмагомедов. Награды вручил глава Дагестана Владимир Васильев, сообщает ТАСС.

«Хабиб – гордость Дагестана, гордость России. Сейчас самым популярным, наверное, у нас в России становится головной убор – папаха. Спасибо большое», – сказал Васильев на церемонии вручения наград в Махачкале.

«Недавно я про себя думал, что давно медали не получал. Потому что последняя медаль у меня была в 2011 году на Кубке мира, – добавил Хабиб Нурмагомедов. – После этого по профессионалам только выступал и победы там идут в официальный зачет, дают деньги, но медалей не было. Очень рад, что такую высокую награду вручили и оценили».

Высшая награда республики орден «За заслуги перед Республикой Дагестан» присуждается за выдающиеся заслуги в сферах социально-экономического развития региона, науки, культуры, искусства, спорта и заметный вклад в укреплением мира, дружбы и сотрудничества между народами.

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что российскому бойцу ММА Хабибу Нурмагомедову после победы над ирландцем Конором Макгрегором присвоят звание «Народный герой Дагестана». 7 октября Нурмагомедов победил Макгрегора и отстоял титул чемпиона UFC в легком весе. На счету Нурмагомедова 27 побед в 27 боях в смешанных единоборствах.