Названы самые популярные слова в русском рэпе

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6 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 15:01  |  vz.ru
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Сирия может получить важную роль в торговле российским зерном

Сирийские порты готовы принять российскую пшеницу. Да только нужно ли это России?Фото: Khaled al-Hariri/Reuters
Сирия присоединилась к целой группе стран Ближнего Востока, желающих разбогатеть на российском зерне. САР вслед за Египтом, Саудовской Аравией, Катаром и прочими предлагает свою территорию для строительства крайне дорогостоящего сооружения – так называемого зернового хаба, распределительного центра российского зерна. Но будет ли это выгодно самой России? Подробности...
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Какие военные силы России следует разместить в Белоруссии

Военные эксперты считают, что в Белоруссии стоило бы разместить оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер»Фото: Минобороны России
Александр Лукашенко выразил готовность «что-то разместить» на территории Белоруссии в ответ на возможное появление базы США «Форт-Трамп» в Польше. Лукашенко долгое время всячески сопротивлялся созданию в стране российских военных объектов, однако желание Польши принять у себя американскую военную базу вынудило белорусского лидера передумать. Какие дополнительные силы требуются Москве и Минску, чтобы нейтрализовать новую угрозу Запада? Подробности...
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Словами о ненужных детях чиновница вызвала возмущение общества

Ольга Глацких всего несколькими фразами навлекла на себя гнев общественностиФото: кадр из видео
Глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, которая заявила о том, что родителей не просили рожать ненужных государству детей, пожаловалась на искажение своих слов. В высказываниях своей подчиненной намерен разобраться свердловский губернатор Евгений Куйвашев, но в Госдуме ему посоветовали ограничиться выговором. В общественной среде, наоборот, не скрывают возмущения и призывают уволить чиновницу. Подробности...
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США подталкивают Иран к полному краху

Иран готовится противостоять новым американским санкциямФото: Ahmad Halabisaz/Zuma/Global Look Press
США решили добить Иран и заставить иранцев восстать против своих правителей. По крайней мере, именно так стоит воспринимать новые американские санкции, введенные против Тегерана. В Иране действительно колоссальный экономический кризис, и целая группа стран уже отказалась покупать иранскую нефть. Удастся ли Вашингтону довести свой замысел до конца? Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
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Быть частью «русского мира», не принимая российское гражданство

Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
Те, кого ничто не связывает с Россией и кто принял решение остаться на Украине независимо от ситуации в стране, уже приняли меры по получению украинского гражданства. Являются ли эти люди «пятой колонной»? Подробности...

Выборы в Конгресс США всех разозлят

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Первые выборы в Конгресс после избрания нового президента почти всегда в последние десятилетия складывались для правящей партии неудачно. Этот электоральный феномен даже назвали «проклятием первых промежуточных выборов». Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Почему умер «Русский марш»

Егор Холмогоров, Публицист
Момент истины наступил, когда маршевое движение раскололось на националистов, поддержавших Новороссию, и на ультраправых неонацистов, поддержавших «арийских братьев Украины». «Русских маршей» стало столько, что идти ни на один из них не хотелось. Подробности...
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      Умер Николай Караченцов

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        • Да, у государства сейчас нет на это денег

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          Названы самые популярные слова в русском рэпе

          6 ноября 2018, 14:51

          Текст: Елена Красильникова

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          «Хейтер» и «бро» возглавили рейтинг самых популярных «персонажей» в русском рэпе.

          Самыми популярными героями песен российских рэп-исполнителей стали «бро», «братик» и «хейтер», в выборе локации музыканты отдают предпочтение студии или гетто, при этом мата в российском рэпе в десять раз больше, чем в остальных жанрах, сообщается в исследовании сервиса Яндекс.Музыка.

          «Сравнив доступные на Яндекс.Музыке тексты рэперов и всех остальных исполнителей, аналитики составили топы самых характерных и нехарактерных для рэпа слов в разных категориях. Например, самые типичные персонажи рэп-текстов – это рэпер и братик, самые нетипичные – старушка и цыганка. Место действия – студия или блок, но никак не луг и не тайга. Рэп-животные – это зая и псина, их антиподы – соловей и журавль», – отмечается в сообщении пресс-службы сервиса.

          В хип-хопе гораздо чаще, чем в остальных жанрах, мелькают названия брендов, «найки» и «гуччи», «мерины» и «бумеры», «айфоны» – самые упоминаемые из них.

          Как уточнили в пресс-службе, исследование «Русский рэп как набор слов» выявило характерные слова для русского рэпа в целом и отдельных исполнителей в частности. Например, рэпер Гуф в своих текстах чаще использует слова «по-моему», «абсолютно» и «нормально», в композициях Тимати звучат слова «бизнесмен», «статус», «чикса» и «потанцевать».

          Согласно исследованию, топы прилагательных, наречий и междометий состоят в основном из мата. Отмечается, что в 1990-е матерных слов в рэп-композициях было не намного больше по сравнению с другими песнями.

          «В начале двухтысячных она заметно выросла, и достигла пика во второй половине нулевых, одновременно с началом широкого использованием сленга (например, рэпчик, мутить, убиваться). Тогда в рэпе мат звучал в 17 раз чаще, чем в музыке других жанров, в последние годы – примерно в 10 раз», – резюмировали в пресс-службе.

          Ранее ВЗГЛЯД разбирал, к чему может запрет на концерты рэп-исполнителей. С инициативой не допускать «псевдомузыкальных собраний и официальных концертов рэперов» ранее выступил в письме генпрокурору страны Юрию Чайке депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров.

          Напомним, очередная волна критики рэпа началась после того, как правозащитница Евгения Чудновец потребовала запретить клип на песню «Последний звонок» рэпера Oxxxymiron в связи с трагедией в Керчи.


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