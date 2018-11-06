Названы самые популярные слова в русском рэпе

«Хейтер» и «бро» возглавили рейтинг самых популярных «персонажей» в русском рэпе.

Самыми популярными героями песен российских рэп-исполнителей стали «бро», «братик» и «хейтер», в выборе локации музыканты отдают предпочтение студии или гетто, при этом мата в российском рэпе в десять раз больше, чем в остальных жанрах, сообщается в исследовании сервиса Яндекс.Музыка.

«Сравнив доступные на Яндекс.Музыке тексты рэперов и всех остальных исполнителей, аналитики составили топы самых характерных и нехарактерных для рэпа слов в разных категориях. Например, самые типичные персонажи рэп-текстов – это рэпер и братик, самые нетипичные – старушка и цыганка. Место действия – студия или блок, но никак не луг и не тайга. Рэп-животные – это зая и псина, их антиподы – соловей и журавль», – отмечается в сообщении пресс-службы сервиса.

В хип-хопе гораздо чаще, чем в остальных жанрах, мелькают названия брендов, «найки» и «гуччи», «мерины» и «бумеры», «айфоны» – самые упоминаемые из них.

Как уточнили в пресс-службе, исследование «Русский рэп как набор слов» выявило характерные слова для русского рэпа в целом и отдельных исполнителей в частности. Например, рэпер Гуф в своих текстах чаще использует слова «по-моему», «абсолютно» и «нормально», в композициях Тимати звучат слова «бизнесмен», «статус», «чикса» и «потанцевать».

Согласно исследованию, топы прилагательных, наречий и междометий состоят в основном из мата. Отмечается, что в 1990-е матерных слов в рэп-композициях было не намного больше по сравнению с другими песнями.

«В начале двухтысячных она заметно выросла, и достигла пика во второй половине нулевых, одновременно с началом широкого использованием сленга (например, рэпчик, мутить, убиваться). Тогда в рэпе мат звучал в 17 раз чаще, чем в музыке других жанров, в последние годы – примерно в 10 раз», – резюмировали в пресс-службе.

Ранее ВЗГЛЯД разбирал, к чему может запрет на концерты рэп-исполнителей. С инициативой не допускать «псевдомузыкальных собраний и официальных концертов рэперов» ранее выступил в письме генпрокурору страны Юрию Чайке депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров.

Напомним, очередная волна критики рэпа началась после того, как правозащитница Евгения Чудновец потребовала запретить клип на песню «Последний звонок» рэпера Oxxxymiron в связи с трагедией в Керчи.