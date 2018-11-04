Сын Боярского опубликовал фото отца без шляпы

Депутат Госдумы от Санкт-Петербурга Сергей Боярский опубликовал фото отца – известного актера Михаила Боярского – без шляпы, когда тот смотрел футбольный матч через интернет.

«Отец смотрит «Зенит» – «Ахмат» через интернет со всеми вытекающими, в центре города с ним вечные проблемы. Чертыхается, что не могут петербуржцам показать игру любимой команды по телевизору», – написал Боярский-младший в Instagram.

Шляпа стала неотъемлемым атрибутом одежды Боярского с конца 1980-х годов, без нее актер почти не появляется на публике. Иногда вместо нее он носит головные уборы с логотипом «Зенита».