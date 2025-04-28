  • Новость часаЗеленский отверг инициативу Путина о трехдневном перемирии
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    На предстоящих выборах нового понтифика русско-украинская тема будет хоть и не главной (главным будет противостояние традиционалистов и либералов), но все равно очень существенной.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский боится американского признания Крыма российским

    В Брюсселе опасаются, что признание Крыма будет первым шагом, затем субъектами РФ могут быть признаны Донбасс и Таврия. Это окончательно похоронит либеральную концепцию «мира, основанного на правилах».

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    Федор Лукьянов Федор Лукьянов В украинском вопросе предстоит решить диалектику синицы и журавля

    Для Москвы проблема безопасности, связанная с Украиной, принципиальна. Отсюда и расхождение в динамике. Белый дом хочет всё быстро и закрыть гештальт. Кремль считает, что спешка не позволит надежно договориться.

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    28 апреля 2025, 22:43 • Новости дня

    Суд Москвы продлил конкурсное производство российской дочки Google

    Tекст: Александра Юдина

    Арбитражный суд Москвы продлил конкурсное производство в отношении российского подразделения Google до конца октября 2025 года.

    На заседании был принят новый отчет конкурсного управляющего Валерия Таляровского, согласно которому сумма фактически взысканной дебиторской задолженности достигла 12,1 млрд рублей, что составляет 62,8% от общего объема выявленной задолженности, передают «Ведомости».

    Собеседник из юридической фирмы Art de Lex, представляющей интересы ООО «Гугл», отметил: «Это вызывает серьезные вопросы к прежнему руководству ООО "Гугл", которые, безусловно, будет разрешать арбитражный суд в свое время».

    По информации конкурсного управляющего, часть оставшейся задолженности признана безнадежной к взысканию из-за банкротства или ликвидации должников.

    С момента предыдущего отчета в январе 2025 года конкурсный управляющий значительно продвинулся в оспаривании сделок ООО «Гугл» на сумму свыше 2 млрд рублей, заседания по этим спорам назначены на июль текущего года.

    Кроме того, сейчас анализируются другие направления деятельности компании для выявления дополнительной дебиторской задолженности и подозрительных сделок.

    Среди должников ООО «Гугл» есть и иностранные компании группы Alphabet/Google. Совокупный объем требований к этим компаниям превышает 300 млрд рублей.

    Ранее Арбитражный суд Москвы запретил Google Ireland Limited проводить судебные разбирательства в Калифорнии по иску RT.

    В 2023 году Арбитражный суд Москвы признал банкротом ООО «Гугл», которое является российским подразделением Google, и открыл в компании конкурсное производство.

    26 апреля 2025, 18:10 • Новости дня
    Трамп пригрозил России санкциями в случае новых ударов по Украине
    Трамп пригрозил России санкциями в случае новых ударов по Украине
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести банковские или вторичные санкции против России из-за ударов по объектам инфраструктуры Украины, следует из его сообщения в соцсети.

    Трамп раскритиковал удары ВС России по Украине, отметив, что у Путина «нет причин, чтобы он запускал ракеты по гражданским районам, городам и поселкам» и выразил сомнения «в желании президента России завершить конфликт», передает РИА «Новости».

    «Возможно, Путин не хочет останавливать войну… и с ним нужно обращаться по-другому, через банковские или вторичные санкции?», – написал Трамп в соцсети Truth Social

    Кроме того, Трамп назвал нелепыми предложения американских журналистов о передаче Украине территорий, освобожденных Россией. По мнению экс-президента, подобные идеи не способствуют деэскалации ситуации.

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что российские военные продолжают наносить удары только по военным и околовоенным целям в рамках задач спецоперации на Украине.

    Минобороны России сообщило о массированном ударе по авиационным, ракетным и бронетанковым предприятиям на Украине.

    Президент России Владимир Путин выразил готовность к возобновлению переговоров с Украиной без предварительных условий.

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    26 апреля 2025, 02:22 • Новости дня
    Трамп заявил о согласовании основных условий сделки по Украине

    Стало известно о согласовании основных пунктов соглашения по Украине

    Трамп заявил о согласовании основных условий сделки по Украине
    @ Bonnie Cash/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Большая часть условий урегулирования ситуации на Украине получила согласование, однако для окончательного решения необходима встреча на высшем уровне.

    Президент США Дональд Трамп сообщил в социальной сети Truth Social, что основные положения возможного соглашения по урегулированию конфликта между Россией и Украиной согласованы, передает ТАСС. По его словам, стороны «очень близки к сделке», и теперь им нужно встретиться на «очень высоком уровне». Трамп подчеркнул: «Большинство основных пунктов согласовано».

    Американский лидер отметил, что представители США будут готовы участвовать в процессе там, где это потребуется для содействия завершению конфликта.

    В пятницу состоялась четвертая с начала года встреча между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что беседа длилась три часа и прошла конструктивно и весьма полезно. Трамп охарактеризовал эту встречу как хорошую.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, план Дональда Трампа предполагает сохранение за Россией ДНР, ЛНР и Крыма, что рассматривается как неизменная позиция США.

    Дональд Трамп также заявил, что убийство замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России Ярослава Москалика стало крупным происшествием, а эксперты отметили, что США в диалоге с Россией стремятся сместить акцент с обсуждения украинского кризиса в пользу двусторонних контактов, что свидетельствует о том, что Дональд Трамп не будет спешить с заключением мира.

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    28 апреля 2025, 19:01 • Видео
    Зачем России перемирие на юбилей Победы

    В дни празднования 80-летия Победы, с 8 по 11 мая, Россия приостанавливает боевые действия в рамках спецоперации на Украине. Разумеется, это будет «тишина в ответ на тишину», то есть решение за Киевом. Зачем России такое перемирие?

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    28 апреля 2025, 11:52 • Новости дня
    Кремль ответил на требования Трампа прекратить удары по Украине

    Песков заявил о продолжении СВО и готовности к переговорам с Киевом

    Кремль ответил на требования Трампа прекратить удары по Украине
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия не отказывается от специальной военной операции, однако допускает возможность переговоров с Киевом без каких-либо предварительных условий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что Россия продолжает специальную военную операцию на Украине, однако Москва готова к началу переговоров с Киевом без предварительных условий, о чем президентом России было заявлено неоднократно. Так пресс-секретарь президента России прокомментировал недавний призыв президента США Дональда Трампа к России прекратить удары по украинским объектам, передает ТАСС.

    Также представитель Кремля подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжают прилагать усилия для того, чтобы перевести ситуацию в мирное русло.

    В Кремле заявили, что ожидают от Киева сигнала о готовности к прямым переговорам.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Россия продолжает наносить удары по объектам ВСУ.

    Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести банковские или вторичные санкции против России в ответ на удары по инфраструктуре Украины.

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    26 апреля 2025, 14:25 • Новости дня
    Эксперт: Москва и Вашингтон загоняют киевский режим в угол

    Американист Васильев: Задача Трампа – продавить союзников в отношении российско-американского соглашения по Украине

    Эксперт: Москва и Вашингтон загоняют киевский режим в угол
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Видимо, в ходе визита Стивена Уиткоффа в Россию Москва и Вашингтон согласовали все основные пункты по урегулированию ситуации на Украине, теперь США остается протолкнуть этот план через Лондон, Киев и Брюссель, сказал газете ВЗГЛЯД американист Владимир Васильев. О согласовании основных пунктов мирного соглашения заявил президент США Дональд Трамп.

    «Все зависит от того, в какой степени Трамп сможет продавить своих союзников в отношении согласованного российско-американского соглашения по ситуации на Украине», – считает Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.

    По его словам, в переговорах участвуют четыре стороны – Москва, Вашингтон, Брюссель и Киев: «Американцы сначала пошли по традиционному пути 3+1 и предложили собственный план в расчете на то, что к нему присоединятся западноевропейские союзники и Киев. Но, как показала встреча в Лондоне, этого не произошло. И тогда американская администрация, видимо, после согласования с Москвой, пошла по пути 2+2. И во время приезда в Москву в пятницу спецпосланника Стивена Уиткоффа все основные детали были согласованы».

    По прогнозу эксперта, финализировать итоговое соглашение стороны могут к концу апреля или к восьмому-девятому мая, когда будет отмечаться 80-летие Победы во Второй Мировой войне, «а дальше начнется основная интрига». «Вашингтон взял на себя задачу протолкнуть через абстрактный Лондон, Киев и Брюссель американо-российский план, действуя по принципу «разделяй и властвуй», – рассуждает Васильев.

    По его словам, для западноевропейских союзников Украины будет чрезвычайно сложно выступить против согласованного плана, «поскольку они не участвуют в переговорах». «Максимум, что они могут – это воздержаться, но тогда все спихнут на Киев. Это уже прозвучало в словах британского премьера Кира Стармера, когда он сказал, что вопрос статуса Крыма – это проблема Киева», – подчеркнул собеседник.

    Если Украина откажется поддержать это соглашение, то ей укажут на то, чтобы она сама вступала в переговоры с Москвой: «Этот вариант тоже просчитали. Видимо, поэтому Владимир Путин заявил Уиткоффу о готовности к переговорам с украинской стороной, прекрасно зная, что Зеленский запретил вести переговоры с Россией. То есть получается, что Киев загоняют в угол. Возможно, появится повод отказать ему в предоставлении основной военной помощи. У Зеленского безвыходная ситуация, Трамп считает, что он дожмет Киев», – добавил спикер.

    Васильев также отметил сдержанность российской дипломатии, которая в отличие от Украины и США не раскрывает подробностей о ходе переговоров.

    «Такая сдержанность – это самое главное, что сегодня остается делать.

    Имеет место согласованная позиция. Москва и Вашингтон вступили в совершенно очевидные соглашения. По умолчанию этой договоренности Москва не хочет вредить Трампу и чтобы президента США не обвиняли в том, что за основу соглашения он взял позицию России. Сегодня это должно выглядеть как совместная и равноправная российско-американская договоренность», – пояснил американист.

    Что касается челночной дипломатии между Россией и США, когда Уиткофф лично передает письменные послания президентов, то все это вызвано вопросами конфиденциальности: «В Вашингтоне произошел скандал вокруг использования мессенджера Signal должностными лицами США. Чиновникам и даже ближайшему окружению Трампа нет доверия. Поэтому делается все для того, чтобы никто ничего не знал о ходе переговоров. Сегодня глубинное государство по обе стороны океана – серьезный и возмущающий фактор, поэтому все переговоры затемнены и проходят тет-а-тет, с глазу на глаз. Двое есть, третий не лезь».

    Васильев напомнил, что до появления интернета и других современных средств коммуникации секретные договоренности были основой дипломатии.

    «Переговоры всегда вел очень узкий круг людей. Вся дипломатия чуть ли не до конца XX века считалась секретной. И сейчас переговоры ведутся по модели 1939 года – с точки зрения формы. Есть договор, а к нему добавляются секретные приложения. Вот сегодня мировая дипломатия все больше клонится к этой модели», – считает политолог.

    Кроме того, процесс переговоров, пояснил Васильев, бывает двойной: либо сверху вниз, либо снизу вверх. Сегодня переговоры идут по принципу сверху вниз. Хотя во времена оные все переговоры шли снизу вверх. «Сначала договаривались на уровне послов, помощников и затем передавали наверх. А когда переговоры идут сверху вниз, они возвращаются к той модели, которая была в начале XIX века», – пояснил Васильев.

    Накануне президент США Дональд Трамп сообщил в социальной сети Truth Social о согласовании основных положений возможного соглашения по урегулированию украинского конфликта. По его словам, стороны «очень близки к сделке», и теперь им нужно встретиться на «очень высоком уровне». Американский лидер отметил, что представители США будут готовы участвовать в процессе там, где это потребуется для содействия завершению конфликта.

    Состоявшаяся накануне четвертая по счету встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа позволила дополнительно сблизить позиции Москвы и Вашингтона не только по украинскому вопросу, но и по ряду других значимых международных тем. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, который также присутствовал на встрече.

    По его словам, на переговорах обсуждалась в том числе возможность возобновления прямых переговоров между Россией и Украиной. Ушаков также подчеркнул, что продуктивный диалог между Россией и Соединенными Штатами продолжится в самом активном режиме.

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    28 апреля 2025, 18:15 • Новости дня
    WP: Сенатор Грэм изменил мнение по украинскому урегулированию

    WP: Грэм предложил основать урегулирование на признании территорий России

    WP: Сенатор Грэм изменил мнение по украинскому урегулированию
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) выступил за урегулирование конфликта на Украине с учетом признания определенных российских территорий.

    Сенатор США Линдси Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов, изменил свою позицию по вопросу урегулирования ситуации на Украине, сообщает газета Washington Post.

    Издание напоминает, что три года назад Грэм выступал за то, чтобы власти США ввели запрет на признание новых регионов в составе России, передает РИА «Новости».

    Теперь сенатор заявил, что хочет подойти к вопросу окончания конфликта «реалистично» и предлагает признать территории российскими. По словам Грэма, такой вариант следует рассматривать при поиске пути к разрешению ситуации.

    Ранее президент США Дональд Трамп отверг требования о передаче Крыма и других регионов Украине, назвав их «нелепыми», также сообщалось, что план Трампа по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающий закрепление ДНР, ЛНР и Крыма за Россией, считается «высеченным в камне».

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет юридически признавать Крым российским, но вернуть полуостров с помощью оружия не получится.

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    28 апреля 2025, 17:48 • Новости дня
    Белый дом высказался о перемирии на Украине в дни 80-летия Победы

    Белый дом заявил о намерении добиваться постоянного перемирия на Украине

    Белый дом высказался о перемирии на Украине в дни 80-летия Победы
    @ Chris Kleponis/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, комментируя решение президента России Владимира Путина объявить перемирие в дни 80-летия Победы, сообщила, что Вашингтон хочет добиться постоянного прекращения огня на Украине.

    По ее словам, президент США Дональд Трамп «четко дал понять, что хочет увидеть постоянное прекращение огня», передает ТАСС. Ливитт также отметила, что Трамп сохраняет оптимизм по поводу перспектив заключения сделки по урегулированию ситуации, но при этом остается реалистом.

    Она подчеркнула необходимость переговоров между лидерами России и США для поиска путей завершения конфликта.

    Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что в дни празднования 80-летия Победы с 8 по 11 мая Россия приостанавливает все боевые действия в рамках спецоперации на Украине, рассчитывая на аналогичные меры со стороны Киева.

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    27 апреля 2025, 17:55 • Новости дня
    Политолог объяснил, почему Трамп прогнал Макрона перед разговором с Зеленским

    Политолог Ткаченко: Трампу предстоит разорвать провоенный узел Украины и Европы

    Политолог объяснил, почему Трамп прогнал Макрона перед разговором с Зеленским
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Тот факт, что республиканец демонстративно не допустил Эммануэля Макрона к разговору с Владимиром Зеленским, говорит о многом. Он понимает, что милитаристский запал Киева подпитывается именно Лондоном и Парижем, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее Дональд Трамп провел переговоры с Владимиром Зеленским в Ватикане.

    «Встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Ватикане фактически окончилась ничем. Стороны остались при своем, а мирное урегулирование не стало ближе ни на йоту. При этом западные СМИ пытаются представить угрозы главы Белого дома в сторону России как резкую смену позиции, но данная оценка глубоко ошибочна», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Дело в том, что Дональд Трамп наконец-то начинает осознавать всю глубину и противоречивость конфликта на Украине. В его глазах все более отчетливо начинает виднеться образ реального виновника провала переговоров – Европы. Именно поэтому в общении с представителями Старого Света он становится особенно резок», – добавляет эксперт.

    «Тот факт, что республиканец демонстративно не допустил Эммануэля Макрона к разговору с Владимиром Зеленским, говорит о многом. Он понимает, что милитаристский запал Киева подпитывается именно Лондоном и Парижем. При этом Украина не способна самостоятельно, без пристрастий, посмотреть на ситуацию и не позволять ЕС работать на ухудшение текущего положения», – поясняет собеседник.

    «И пока Трампу не удастся разорвать этот провоенный узел, каких-либо значительных перемен в деле мирного урегулирования ждать не стоит. Именно поэтому беседа американского лидера с Зеленским в Ватикане продлилась всего лишь десять минут. Им попросту нечего обсуждать в настоящий момент», – поясняет он.

    «Но что более важно – их внезапная встреча не переросла в нечто более масштабное после окончания похорон. Они не договорились о повторном диалоге, не провели его, будучи в одном городе, а это значит, что взаимопонимание между ними минимально. Трампу непонятно, как Киев может разделять европейские ультимативные призывы к России», – уточняет эксперт.

    «В ЕС продолжают настаивать на незамедлительном прекращении огня без предварительных обсуждений, а также на передаче освобожденных территорий Украине. Это заведомо неприемлемые для Москвы требования, выдвижение которых показывает неготовность Старого Света вести серьезное обсуждение проблемы», – заключил Ткаченко.

    Ранее Дональд Трамп провел переговоры с Владимиром Зеленским в Ватикане. Их встреча состоялась в базилике Святого Петра, за несколько часов до начала церемонии похорон папы римского Франциска. Несмотря на то, что стороны так и не поделились деталями беседы, их диалог все же запомнился мировой общественности сразу по нескольким причинам.

    Так, к переговорам пытался «подключиться» президент Франции. Как сообщает таблоид The Sun, изначально в зале, где должна была пройти встреча, стояло три стула. Эммануэль Макрон прогуливался рядом с Трампом и Зеленским, однако глава Белого дома отвел его в сторону, приказав не вмешиваться в происходящее. Затем количество кресел сократилось до двух.

    Несмотря на это, Макрон в соцсети Х (ранее Twitter, заблокирован в РФ) все же назвал собственные контакты с Зеленским в Риме «очень позитивным обменом мнениями». Он добавил, что Киев выразил готовность к безоговорочному прекращению огня, а над реализацией этой цели республика готова работать совместно с ЕС и США.

    Кроме того, впечатлениями от встречи с Зеленским в Ватикане поделился и британский премьер Кир Стармер. По его оценке, Лондону и Киеву удалось достигнуть прогресса в вопросе достижения «справедливого и долгосрочного мира на Украине». Он добавил, что стороны продолжат работу в этом направлении.

    При этом в Белом доме прошедшую встречу назвали «продуктивной». По ее итогам Дональд Трамп в соцсети Truth Social пригрозил Москве введением вторичных санкций, а также ограничениями в банковском секторе в случае, если Россия не захочет останавливать войну. The Guardian назвал данное заявление настоящим «прозрением».

    В то же время он раскритиковал статью издания The New York Times. В материале отмечалась важность возврата всех утраченных территорий Украине. Глава Белого дома подчеркнул, что данное требование является «нелепым». Он также подчеркнул, что вне зависимости от того, какой будет итоговая сделка по урегулированию ситуации, данная газета все равно раскритикует данный документ.

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    28 апреля 2025, 14:26 • Новости дня
    Эксперт счел «сочинительством» слова Шмыгаля о прощении Вашингтоном украинского долга

    Политолог Лизан призвал не доверять заявлению Киева об отказе США от долга Украины

    Эксперт счел «сочинительством» слова Шмыгаля о прощении Вашингтоном украинского долга
    @ Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Заявление Дениса Шмыгаля о том, что США не будут включать долг Украины в сделку по полезным ископаемым, никак не укладывается в логику действий администрации Дональда Трампа. Не исключено, что украинская сторона сочинила это для достижения внутриполитических целей и дипломатических маневров, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Иван Лизан.

    «Если США отказываются включать долг Киева в ресурсную сделку, как о том заявляет Денис Шмыгаль, то в чем смысл этого соглашения? Ключевым элементом всей конструкции было превратить оказанную безвозмездную помощь в возмездную, реализовать желание Вашингтона вернуть впустую потраченные на поддержку Украины деньги», – сказал политолог и экономист Иван Лизан.

    Он напомнил, что ранее оценка Соединенных Штатов относительно суммы долга менялась: звучали 500 млрд долларов, затем 300 млрд долларов, а также 100 млрд долларов. «Если допустить, что Америка действительно все прощает офису Зеленского, и Украина ничего не должна, то возникает вопрос: как будет работать инвестфонд, создание которого предполагается в рамках сделки», – рассуждает собеседник.

    Проект соглашения предполагал закрепление за США 100% собственности будущего фонда и распределение взносов сторон в соотношении два к одному, где украинская сторона вносит две трети будущими поступлениями от добычи ископаемых, а американская сторона – всего треть, уже предоставленную Киеву в виде оружия.

    «Получается, что Киев договорился с Вашингтоном просто пустить к себе американский капитал? Но для этого Штатам не надо заходить на Украину: можно взять под контроль одну-две госкомпании и вопрос решен. Для этого даже не надо присылать менеджеров из Штатов», – иронично отметил Лизан.

    Сомнительной также выглядит вероятность того, что офис Зеленского смог предложить Белому дому «некие более выгодные условия», которые закрыли бы долг, продолжил он. «У Украины достаточно банальное и стандартное содержание недр. Там нет, скажем, вибраниума, в котором заинтересованы США», – уточнил экономист.

    По его мнению, доверять словам Шмыгаля не стоит – «важно дождаться подтверждения или опровержения со стороны администрации Трампа». «Скорее всего, украинский премьер сочинил позицию Вашингтона и выдает желаемое за действительное», – допустил аналитик, предположив, что таким образом Киев преследует две цели.

    «Первая – сгладить неудачную встречу Зеленского с Трампом в Ватикане. А вторая – «качнуть перемогу» в надежде затянуть переговоры по ресурсной сделке и сорвать их. Пока украинская сторона действует в логике Минских соглашений: менять людей, отправлять делегации и надеяться на то, что оно как-то все само рассосется», – заключил Лизан.

    Ранее Украина и США договорились, что в соглашении о природных ресурсах не будет засчитана уже предоставленная американская помощь. Об этом сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам встречи с американским министром финансов Скоттом Бессентом.

    «Есть хороший прогресс <...> Достигнуты договоренности, что в документе не засчитывается помощь, предоставленная (Вашингтоном) до его подписания», – написал он. По словам Шмыгаля, Киев определил красные линии: соглашение должно соответствовать европейским обязательствам, не противоречить конституции страны и быть ратифицировано Верховной радой.

    Премьер также заявил, что Киев уже располагает «подтвержденными доходами в размере 50 млрд долларов от замороженных российских активов». Кроме того, он предложил ввести специальные пошлины на импорт товаров из России, поступления от которой будут направлять в фонд восстановления Украины.

    Напомним, подписание ресурсной сделки сорвалось в конце февраля после скандальной перепалки, устроенной Зеленским в Овальном кабинете Белого дома. Тем не менее 17 апреля стороны подписали меморандум, подтверждающий намерение заключить соглашение о полезных ископаемых. Украинский министр экономики Юлия Свириденко тогда сообщала, что остается завершить работу над текстом документа, подписать его, а затем ратифицировать в парламентах.

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    27 апреля 2025, 22:02 • Новости дня
    Украина и США исключили возврат финансовой помощи из соглашения по недрам

    Tекст: Денис Тельманов

    Киев согласовал с Вашингтоном исключение ранее предоставленной американской финансовой помощи из долговых обязательств нового соглашения по недрам.

    Как передает РИА «Новости», премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о достигнутых договоренностях с министром финансов США Скоттом Бессентом по соглашению о недрах. По его словам, американская помощь, предоставленная до подписания договора, не будет учитываться как долг по новому документу.

    Шмыгаль подчеркнул, что украинская сторона обозначила свои «красные линии», соглашение должно соответствовать европейским обязательствам Украины и не противоречить ее законодательству. Также премьер отметил, что документ подлежит ратификации Верховной радой.

    Он добавил, что Киев уже располагает подтвержденными доходами в размере 50 млрд долларов от замороженных российских активов и предложил ввести специальную пошлину на импорт товаров из России, которая пойдет в фонд восстановления Украины.

    Ранее украинские СМИ утверждали, что проект соглашения с США предусматривал возврат всех средств, полученных Киевом в качестве помощи, и пересекал ранее согласованные «красные линии», затрагивая вопросы суверенитета и планов по вступлению в ЕС.

    В феврале подписание сделки по редкоземельным металлам сорвалось: во время визита Владимира Зеленского в Вашингтон президент США Дональд Трамп публично выразил недовольство украинским лидером, а вице-президент Джей Ди Вэнс назвал его неблагодарным агитатором за демократов. После перепалки Зеленского попросили покинуть Белый дом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация США решила не вводить дополнительные санкции против России, рассчитывая на успех дипломатических попыток урегулировать конфликт на Украине, президент США пытался реализовать свой план урегулирования украинского конфликта, но вновь столкнулся с противодействием лидера киевского режима, а глава американского государства Дональд Трамп заявил, что вопрос о выходе США из переговоров по урегулированию на Украине стоит рассмотреть через две недели.

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    27 апреля 2025, 16:58 • Новости дня
    Рубио: США не планируют вводить новые санкции против России
    Рубио: США не планируют вводить новые санкции против России
    @ Kira Hofmann/Imago/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Американская администрация решила не вводить дополнительные санкции против России, рассчитывая на успех дипломатических попыток урегулировать конфликт на Украине, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    Администрация президента США Дональда Трампа не планирует вводить новые санкции против России, передает ТАСС.

    Рубио заявил: «Потому что мы еще надеемся, что усилия [по мирному урегулированию] сработают в дипломатическом ключе, и мы сможем сблизить позиции двух сторон». Также он добавил, что, по мнению Вашингтона, введение новых ограничений могло бы отдалить стороны от мирного соглашения.

    По словам госсекретаря, решение о санкциях напрямую связано с желанием избежать срыва дипломатических процессов, направленных на прекращение противостояния на Украине.

    Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил ввести банковские или вторичные санкции против России из-за ударов по объектам инфраструктуры Украины, следует из его сообщения в соцсети.

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    26 апреля 2025, 10:15 • Новости дня
    Лавров подчеркнул отказ России обсуждать переговоры публично

    Лавров назвал некорректным публичное обсуждение переговоров по Украине

    Лавров подчеркнул отказ России обсуждать переговоры публично
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Москва придерживается дипломатической этики, не раскрывая содержание переговоров по урегулированию ситуации на Украине в отличие от Киева, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью CBS News.

    По его словам, Россия не раскрывает детали переговоров по урегулированию конфликта на Украине публично, передает РЕН ТВ. Лавров заявил в интервью CBS News: «Мы по-настоящему вежливые люди и, в отличие от некоторых, никогда не обсуждаем на публике то, о чем идет речь на переговорах».

    По словам Лаврова, если кто-то хочет узнать детали переговоров, стоит обратиться к Владимиру Зеленскому, который нередко публично высказывается по этим вопросам через СМИ, включая требования к бывшему президенту США Дональду Трампу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, самолет спецпосланника США Стива Уиткоффа приземлился в Омане после вылета из Москвы, американский президент Дональд Трамп отметил успешность переговоров Уиткоффа в Москве, а прошедшая встреча президента России Владимира Путина и Уиткоффа позволила сблизить позиции Москвы и Вашингтона по украинскому вопросу и другим международным темам.

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    28 апреля 2025, 01:56 • Новости дня
    Лавров и Рубио обсудили украинский кризис в телефонном разговоре

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел России и госсекретарь США провели телефонные переговоры, основное внимание в которых было уделено украинскому кризису и перспективам диалога.

    Как сообщает РИА «Новости», телефонный разговор между Сергеем Лавровым и Марко Рубио состоялся 27 апреля. В ходе беседы дипломаты продолжили обмен мнениями по ключевым аспектам российско-американского политического диалога, который в последнее время заметно активизировался.

    Главной темой обсуждения стала ситуация вокруг украинского кризиса. В МИД РФ подчеркнули, что стороны уделили особое внимание предпосылкам к началу переговоров для согласования надежного и долгосрочного мира.

    Обсуждение проходило в развитие встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, состоявшейся 25 апреля. Помимо украинского вопроса, министр и госсекретарь также затронули ряд других международных проблем. В МИД сообщили, что стороны условились поддерживать контакты на всех уровнях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США пытаются сместить акцент с обсуждения украинского кризиса в пользу двусторонних контактов Москвы и Вашингтона, Эксперты считают, что в Белом доме устали от стремлений Европы подорвать попытки мирного урегулирования конфликта на Украине.

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    26 апреля 2025, 01:21 • Новости дня
    Times сообщила о планах Трампа закрепить Крым и Донбасс за Россией

    Times сообщила о «высеченном в камне» плане Трампа по территориям

    Tекст: Денис Тельманов

    План Дональда Трампа предполагает сохранение за Россией ДНР, ЛНР и Крыма, что, по данным источников, считается неизменной позицией США.

    План Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающий закрепление ДНР, ЛНР и Крыма за Россией, считается «высеченным в камне», передает Times. Газета ссылается на источники, близкие к спецпосланнику США по Украине Стивену Уиткоффу, отмечая, что этот вопрос уже не подлежит пересмотру.

    По данным издания, Трамп может встретиться с Владимиром Зеленским в Риме на похоронах Папы Римского Франциска, где будет предложен вариант урегулирования, предполагающий признание освобожденных территорий частью России. Источник газеты заявил, что у Киева «реально нет выбора», кроме как согласиться на предложенный план, иначе США могут выйти из переговоров уже на следующей неделе.

    Times обращает внимание, что в случае отказа от предложенного соглашения конфликт может затянуться на месяцы и годы, а прекращение американского финансирования приведет к сокращению поставок вооружения для Украины: «Прекращение финансирования США на самом деле окажет такое же влияние, как и прекращение поставок оружия в этом году».

    Washington Post ранее сообщала, что США недовольны позицией Киева и планировали предложить европейским странам и Украине признать Крым российским в обмен на гарантии безопасности, передает издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет юридически признавать Крым российским, но вернуть полуостров с помощью оружия не получится; мэр Киева Виталий Кличко допустил, что ради мира Украине придется временно уступить России часть территорий, впервые публично озвучив такую позицию среди крупных украинских политиков; представитель МИД Украины Георгий Тихий подтвердил, что Киев не признает российской ни одну часть территории, включая Крым.

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    26 апреля 2025, 10:19 • Новости дня
    Песков опроверг обсуждение Путиным и Уиткоффом прямых рейсов между Россией и США
    Песков опроверг обсуждение Путиным и Уиткоффом прямых рейсов между Россией и США

    Tекст: Валерия Городецкая

    На встрече президента России Владимира Путина и спецпосланника США Стивена Уиткоффа вопрос о восстановлении прямых рейсов между странами не поднимался, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    На вопрос журналистов о том, поднимался ли этот вопрос, Песков ответил коротко: «Нет». Об этом сообщает РИА «Новости».

    Посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев сообщал о планах России обсудить с США возобновление авиасообщения.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что для восстановления авиасообщения между Россией и США необходимо снять санкции с «Аэрофлота».

    Напомним, в пятницу в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с посланником США Стивеном Уиткоффом.

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    26 апреля 2025, 02:29 • Новости дня
    Вылетевший из Москвы самолет Уиткоффа приземлился в Омане

    После встречи с Путиным Уиткофф прилетел в Оман, самолет политика сел в Маскате

    Tекст: Денис Тельманов

    В аэропорту Маската приземлился бизнес-джет Bombardier Global 7500, вылетевший из столичного аэропорта Внуково после визита в Москву спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа.

    Самолет Bombardier Global 7500, который накануне вечером покинул Москву спецрейсом, совершил посадку в Маскате, столице Омана, передает ТАСС. Информацию о прилете воздушного судна подтвердили в аэропорту Маската, где уточнили, что речь идет именно о борте, прибывшем из Москвы.

    Ранее этот самолет вылетел из Форт-Лодердейла, штат Флорида, а затем приземлился в Москве. По данным агентства, в Кремле прошла трехчасовая встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Помощник главы государства Юрий Ушаков охарактеризовал беседу как «конструктивную и весьма полезную».

    Самолет покинул воздушное пространство России примерно через 50 минут после вылета из Москвы, после чего был взят под контроль латвийскими диспетчерами. Окончательная точка маршрута не раскрывалась, но онлайн-ресурсы по слежению за авиацией подтверждали информацию о движении судна и его американском происхождении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский президент Дональд Трамп назвал успешными переговоры, проведенные его спецпосланником Стивом Уиткоффом в Москве.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что визит спецпосланника США является примером челночной дипломатии, а глава РФПИ Кирилл Дмитриев подчеркнул положительную динамику в переговорах между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником США Стивеном Уиткоффом.

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