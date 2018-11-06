В ЕАО произошел взрыв газа в пятиэтажке

В пятиэтажке поселка Приамурский, в Еврейской автономной области (ЕАО), произошел взрыв бытового газа, сообщили в региональном ГУ МЧС России.

В региональном главке уточнили, что взорвался не газовый баллон, а, предположительно, бытовой газ, место взрыва находилось между подвалом и первым этажом здания, передает ТАСС.

В результате взрыва пострадало несколько квартир, рухнули перекрытия между первым и вторым этажами, начался пожар.

По имеющимся у спасателей данным, погибших в результате происшествия нет, однако в больницу в Хабаровске были госпитализированы пять пострадавших, в том числе один маленький ребенок.

Из здания эвакуировали около 120 человек, для них организован пункт временного размещения в местном Доме культуры.

В настоящее время пожар, возникший после взрыва, ликвидирован. Производится разбор завалов между первым и вторым этажами.

Напомним, в октябре взрыв газа в Самаре обрушил двухэтажный дом.