В резиденции премьера Франции нашли труп жандарма

Охрана рабочей резиденции премьера Франции – Матиньонского дворца – нашла в понедельник утром в саду особняка тело сотрудника жандармерии из рядов Республиканской гвардии, сообщили СМИ.

По информации Agence France-Presse, тело жандарма найдено в саду Матиньонского дворца около 09.30 (10.30 мск). Также найден табельный пистолет стража порядка, который лежал рядом с его телом, передает ТАСС.

Тело принадлежит 45-летнему сотруднику Республиканской гвардии. В его задачи входила охрана дворца. Основной версией происшествия считается самоубийство.

Сам премьер Эдуар Филипп отсутствовал в резиденции в этот день – с воскресенья он находится с рабочей поездкой в Новой Каледонии.

Парк Матиньонского дворца площадью 2,4 га является самым большим частным садом в Париже. Доступ туда широкой публики возможен только в дни открытых дверей.