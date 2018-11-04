Умер лауреат премий «Грэмми» джазмен Харгроув

Американский джазовый трубач Рой Харгроув, который дважды становился лауреатом премии «Грэмми», умер в возрасте 49 лет, сообщил менеджер музыканта.

Харгроув умер в Нью-Йорке в пятницу из-за остановки сердца. Перед этим его госпитализировали из-за проблем с почками, от которых страдал долгое время, передает «Интерфакс».

В субботу в Нью-Джерси у него был запланирован концерт.

Свой первой альбом Diamond in the Rough он выпустил в 1990 году. Дважды становился лауреатом премии «Грэмми» – в 1997 и 2002 годах.