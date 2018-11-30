Избранный президент Мексики призвал нефтяников помочь в национализации отрасли

Избранный президент Мексики Андреас Мануэль Лопес Обрадор призвал нефтяников страны помочь в проведении реформы этой отрасли.

Реформа будет аналогична национализации нефтедобывающей отрасли в 1938 году, сказал избранный президент, передает РИА «Новости».

«То, что сейчас происходит, слишком опасно. Нужно инвестировать, я призываю действующих и находящихся на пенсии работников нефтяной отрасли, чтобы они помогли нам спасти Pemex, чтобы сделать нечто похожее на то, что произошло в 1938 году», – сказал Обрадор в интервью изданию Jornada.

Избранный президент пояснил, что энергетический план, созданный в неолиберальный период, не будут воплощать.

«Больше не будет специальных экономических зон, разработанных для этих целей, мы хотим спасти Pemex и CFE (федеральная комиссия по электроэнергии). Наш план – восстановить нефтяную и электроэнергетическую отрасли», – заявил Обрадор.

Он добавил, что иностранных инвестиций в отрасли сейчас нет, и сказал что это был «большой обман».

Обрадор считает, что добыча нефти в Мексике к середине 2018 года сократится до 1,5 млн баррелей в сутки, а к 2024 году должна будет вырасти до 2,4 млн баррелей.

В сентябре Обрадор в ходе встречи с единомышленниками объявил о банкротстве Мексики.

Ранее он пригласил президента России Владимира Путина на свою инаугурацию, которая пройдет 1 декабря.