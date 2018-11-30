В Керченском проливе закрыли навигацию

Навигация по Керченскому проливу прекращена с 28 ноября, сообщил Росморречфлот.

Ведомство уточнило, что закрытие навигации обосновано ухудшением погодных условий, передает РИА «Новости».

Ранее на Черном и Азовском морях, включая участок Керченского пролива, МЧС предупреждало о сильном шторме, дожде и снеге.