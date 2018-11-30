Москвичи стали терпимее к разным национальностям

Большинство жителей Москвы готовы к сотрудничеству с людьми других национальностей, рассказал руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы Виталий Сучков.

«Регулярно проводимые социологические исследования показывают, что на протяжении последних лет наблюдается устойчивая позитивная динамика в оценке москвичами деятельности правительства в сфере национальных и межконфессиональных отношений», – цитирует РИА «Новости» выступление Сучкова на конференции «Единство в различиях: формирование гражданственности и межнационального согласия».

Он добавил, что большинство москвичей устойчиво ориентированы на национальное согласие и сотрудничество.

При этом он рассказал, что около 75% опрошенных москвичей оценивают межэтнические отношения как спокойные и стабильные.

«Это хороший показатель», – оценил он.

Сейчас, по его словам, в Москве проживают представители 160 народов. Созданы 19 региональных культурных автономий и 60 местных, действует Совет по делам национальностей при правительстве Москвы, в который входят представители более 80 национальностей.

В октябре президент Владимир Путин заявлял, что стратегия государственной национальной политики до 2025 года нуждается в изменениях.