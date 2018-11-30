Судья ЕСПЧ от России объяснил свои слова об однополых браках

Избранный от России судья Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) Дмитрий Дедов уточнил свое заявление об однополых браках, пояснив, что не призывал легализовать их на российской территории.

«Я предложил точку опоры, вокруг которой стороны могли бы прийти к компромиссу. Властям надо серьезно об этом думать, а не отмахиваться тем, что вы, дескать, пропагандируете свои отношения», – сказал он «Интерфаксу».

Дедов раскритиковал российские власти за негибкий подход к запросам секс-меньшинств на согласование массовых акций и отметил, что гей-сообщество также не всегда проявляет гибкость в отношениях с властями, «чувствуя эту разницу».

По его словам, между российскими властями и секс-меньшинствами «нет взаимопонимания», обе стороны не хотят идти на компромисс. «И я предложил такой компромисс. Я сказал, вместо того, чтобы пропагандировать нетрадиционные сексуальные отношения, надо бороться за свои права», – сказал судья ЕСПЧ.

В качестве примера он привел Финляндию и ряд других европейских стран, где секс-меньшинствам разрешили вступать в партнерство, а не в браки, закреплять имущественные отношения и вопросы наследования.

Ранее во вторник СМИ сообщили, что Дедов высказался за легализацию однополых «партнерских отношений» в России. «Я считаю, что компромисс и социальная гармония могли бы быть найдены на основе взаимного уважения прав человека и, в частности, прав меньшинств, которые не стремятся продвигать свой собственный образ жизни, а скорее добиваются признания своих гражданских прав, их уважения и защиты со стороны государства. Я имею в виду право создавать семейные отношения, отличающиеся от обычного понимания союза между мужчиной и женщиной», – приводит газета «Коммерсант» заявление Дедова в рамках одного из рассмотренных в Страсбурге дел.

В заявлении подчеркивается, что «юридическое признание таких партнерских отношений может стать отправной точкой для защиты всех других потребностей, обычно возникающих между членами семьи».