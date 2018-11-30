На Украине собрались ускорить поставки вооружений

Глава минобороны Украины Степан Полторак сообщил, что собирается ускорить получение вооружение и техники для ВСУ в связи с введением военного положения в некоторых областях страны.

«На сегодня мы проводим работу по пополнению всех видов запасов, тех, которые бы обеспечили выполнение боевых задач вооруженными силами Украины. Также мы организовали взаимодействие с предприятиями «Укроборонпрома» и другими предприятиями касательно ускорения поставок вооружения и техники вооруженным силам Украины», – заявил Полторак во время совещания по усилению обороноспособности страны с президентом Украины Петром Порошенко.

По его словам, что это задание уже находится на стадии выполнения. Полторак добавил, что очень скоро можно будет убедиться, что предприятия «Укроборонпрома» «выполняют это задание качественно», пишет РИА «Новости».

Указ о введении военного положения на Украине вступил в силу 26 ноября. Военное положение в стране должно продлиться 30 суток. Порошенко в интервью заявлял, что Украине грозит «полномасштабная война» с Россией.

Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что Порошенко пытался удержать власть и саботировать выборы нового президента Украины. Планы Порошенко сорвать выборы при помощи введения в стране военного положения провалились.

Напомним, три военных украинских корабля 25 ноября нарушили российскую границу. Они не подчинялись требованиям пограничников и совершали опасные маневры. Украинские корабли и моряки были задержаны. После этого Порошенко предложил ввести военное положение на Украине на 60 дней.

Президент России Владимир Путин назвал случившееся провокацией со стороны Киева с целью срыва выборов на Украине. Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов объяснил решение Киева ввести военное положение лишь в некоторых областях Украины попыткой не дать проголосовать населению этих регионов в ходе предстоящих в марте выборов президента, так как «в этих районах популярность Порошенко равна нулю».