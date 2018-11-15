Зенитно-ракетный полк в Хабаровском крае получил С-400

Военнослужащие зенитного ракетного полка объединения ВВС и ПВО в Хабаровском крае заступили на боевое дежурство на новой зенитной ракетной системе (ЗРС) С-400, сообщила пресс-служба Восточного военного округа.

В Хабаровском крае состоялся торжественный ритуал заступления на боевое дежурство зенитного ракетного полка на новой ЗРС С-400, передает РИА «Новости».

В августе зенитчики Восточного военного округа после переобучения на новые комплексы выполнили успешные боевые пуски ракет на специализированном полигоне «Капустин Яр» в Астраханской области.

Напомним, в четверг на боевое дежурство в Крыму заступил четвертый дивизион новейших зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф».