В Кремле прокомментировали решение Белого дома по встречам Трампа на G20

В Кремле с сожалением отнеслись к решению американской администрации отменить планировавшуюся встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы сожалеем о решении американской администрации отменить планировавшуюся встречу двух президентов в Буэнос-Айресе», – сказал пресс-секретарь российского лидера.

Песков подчеркнул, что отмена встречи двух лидеров «означает, что обсуждение серьезных вопросов международной и двусторонней повестки дня откладывается на неопределенное время», передает ТАСС.

Тем не менее представитель Кремля добавил, что президент России Владимир Путин готов к проведению контактов со своим американским коллегой.

Ранее неназванный представитель Совета национальной безопасности (СНБ) американской администрации высокого ранга подтвердил отмену встречи Путина и Трампа на полях саммита G20 в Аргентине.

Накануне Трамп заявил об отмене встречи с Путиным на саммите G20 в Аргентине, напрямую увязав свое решение с инцидентом с украинскими катерами в Черном море.

Политолог Андрей Кортунов в комментарии газете ВЗГЛЯД указал на реальную причину срыва встречи Путина и Трампа.