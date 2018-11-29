Голая Волочкова села на шпагат прямо в сугроб

Российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала фотографию, на которой она голая сидит на шпагате в сугробе, прикрываясь банным веником.

Фото голой Волочковой опубликовано в ее Instagram.

Напомним, в марте Волочкова выложила в Сеть свои обнаженное фото из бани.