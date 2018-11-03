Митрополит Иларион заявил о выполнении Константинополем заказа по расчленению РПЦ

Константинопольский патриарх Варфоломей выполняет «заказ из-за океана», в рамках которого он должен «расчленить единую Русскую православную церковь», считает глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион.

Митрополит Иларион обратил внимание на то, что подписанное Киевом и Константинополем соглашение о сотрудничестве находится вне канонического поля – в политической плоскости, передает РИА «Новости».

Он уверен, что патриарх Варфоломей выполняет «заказ из-за океана, направленный на ослабление и расчленение единой Русской церкви».

В субботу Украина и Константинопольский патриархат заключили соглашение о сотрудничестве. В Русской православной церкви заявили соглашение не означает создания Украинской церкви.