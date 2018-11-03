В США открыли стрельбу в колледже

Неизвестный открыл стрельбу в Дартмутском колледже в американском городе Хановер, в результате происшествия получил ранение один человек, сообщили в учебном заведении.

«По информации полиции Хановера, в 21.50 по местному времени (4.50 мск) один человек, не являющийся студентом колледжа, получил ранение в результате стрельбы», – сообщается в Twitter колледжа.

Стрелявший до сих пор находится на свободе. Очевидцы сообщают о выстрелах в разных частях кампуса. Студентам рекомендовали спрятаться в убежище.

На месте происшествия работают полиция и экстренные службы.

В марте ВЗГЛЯД сообщал о двух жертвах в результате стрельбы в Мичиганском университете США. По информации полиции, жертвами 19-летнего афроамериканца Джеймса Эрика Дэвиса-младшего оказались родители. А в феврале в результате стрельбы в школе городка Паркленд американского штата Флорида погибли 17 человек.

Ранее ВЗГЛЯД публиковал рейтинг стран G7 по стрельбе в учебных заведениях. ТОП стран возглавили США: происшествия со стрельбой в американских учебных заведениях с 2009 года происходили в 57 раз чаще, чем в общей сложности в тех же учреждениях остальных государств G7. По данным телеканала CNN, подобных происшествий в США в период с 1 января 2009 года по 21 мая 2018-го было 288, в Канаде и Франции – по два и один в Германии.