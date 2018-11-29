В Краснодаре неизвестный открыл огонь по сотрудникам Росгвардии

По сотрудникам Росгвардии в Краснодаре открыл огонь неизвестный, сообщил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

«По предварительным данным, неизвестный открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии в Краснодаре, двое бойцов получили ранения. Ответным огнем нападавший уничтожен», – цитирует ТАСС Грибакина.

По данным «Интерфакса», машина вневедомственной охраны находилась рядом с охраняемым объектом. В этот момент к сотрудникам Росгвардии подошел неизвестный и открыл огонь.

В настоящий момент получившим ранения сотрудникам Росгвардии ничего не угрожает. Один из них был ранен в руку, второй получил касательное ранение головы.