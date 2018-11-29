Минобороны Украины пригрозило сбивать БПЛА над воинскими частями

Минобороны Украины пригрозило сбивать замеченные над воинскими частями и полигонами беспилотники, а их владельцев – задерживать и привлекать к ответственности.

«Генеральный штаб ВС Украины и министерство обороны Украины напоминают согражданам, что в районе проведения учений, над воинскими частями, объектами и полигонами все замечены беспилотные летательные аппараты будут сбиты. Лиц, которые осуществляли запуск или руководили этими БПЛА, будут задерживать и привлекать к строгой ответственности в соответствии с действующим законодательством», – сообщило ведомство, передает РИА «Новости».

В министерстве подчеркнули, что эти меры определяются введенным военным положением в стране.

25 ноября три корабля Военно-морских сил Украины пересекли государственную границу Российской Федерации, их задержали пограничники. В 10 областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории ввели военное положение на 30 суток.

Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заверил, что вернет украинские суда и убедит Турцию не пускать Россию в Средиземное море через пролив Босфор.

Президент Украины Петр Порошенко обратился за военной помощью в разрешении конфликта к Германии, однако канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что военное решение невозможно.