Косовские сербы упразднили институты власти на севере края

Живущие на севере непризнанного Косова сербы приняли декларацию, предполагающую упразднение косовской администрации в сербских муниципалитетах.

«Органы албанской администрации на севере Косова и Метохи с сегодняшнего дня не существуют. Дальнейшее функционирование по приштинской албанской системе прекращается», – говорится в документе, передает ТАСС со ссылкой на агентство ТАНЮГ.

Его зачитал в Косовска-Мтровице председатель совета муниципалитета этого города Деян Угрешич.

На прошлой неделе президент Сербии Александр Вучич после консультаций с правительством выступил с обращением к нации, обвинив Запад в поддержке действий властей Косово, занимающихся шантажом.