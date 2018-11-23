Сербия обвинила Запад в пособничестве шантажу со стороны Косово

Президент Сербии Александр Вучич после консультаций с правительством выступил с обращением к нации, обвинив Запад в поддержке действий властей Косово, занимающихся шантажом.

Вучич подчеркнул, что сложившаяся ситуация с введением Приштиной 100-процентных пошлин на все сербские и боснийские товары – это «самая значительная попытка дестабилизации Сербии», передает ТАСС.

«Это антицивилизационный, антиевропейский акт, противоречащий всем ценностям Европы», – заявил президент Сербии, выразив мнение, что действия властей Косово были совершены при поддержке Запада.

«Мы будем готовы продолжить с вами переговоры, как только вы отмените все пошлины – и в размере 100%, и предыдущие в 10%», – сказал Вучич, подчеркнув, что Сербия не поддастся на шантаж.

Напомним, в среду Вучич в специальном в обращении к нации предупредил, что последствия введения Приштиной 100-процентных пошлин на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины могут привести к катастрофе весь Балканский регион. Он также обвинил Приштину в подготовке этнической чистки сербов. В пятницу обвинения в адрес Косово в этнических чистках выдвинула Москва.