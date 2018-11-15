Украина оказалась под властью хунты и «нового фюрера»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала украинскую власть хунтой.

«А еще возмущались, что майданную власть хунтой называют. Хунта как она есть. Раскрылись ребята по-полной», – заявила она в Facebook.

Захарова на фоне инцидента в Черном море не исключила новых украинских провокаций, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Россия 1»

Захарова также выразила сожаление в связи с тем, что «члены СБ не без влияния США и других западных государств не нашли в себе мужества» и заблокировали российскую повестку по ситуации в Керченском проливе.

Комментируя инцидент в Керченском проливе, Захарова пояснила, что Россия предпринимала повышенные меры безопасности, приняв во внимание угрозы уничтожения Крымского моста.

Депутат Госдумы от крымского региона Андрей Козенко заявил, что президент Украины Петр Порошенко «становится новым украинским фюрером», которому «можно будет все». Козенко предположил, что Порошенко «кончит хуже Саакашвилли», поскольку «все местные «товарищи» будут мечтать уничтожить его как политика и разделить его капитал».

Напомним, после провокации Украины в Керченском проливе Верховная рада согласилась на введение в стране военного положения, но не стала переносить президентские выборы.